‘La notte dei lunatici’ il 5 luglio puntata speciale del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) ROMA – Appuntamentoper il finale di stagione de “I Lunatici”,daDi Cianci, in onda venerdì 5da mezzasu Rai Radio 2. Dalla storica sala A di Via Asiago sarà “Ladei Lunatici”, con le porte aperte agli ascoltatori per partecipare dal vivo aldiventato cult per tutti coloro che vivono la, anche in TV su Rai 2. Lasarà l’occasione per salutare il popolo dei nottambuli, fedelissimi ascoltatori e protagonisti del contenitore di Radio2, e per festeggiare insieme il raggiungimento dei centomila iscritti sul gruppo Facebook ”I Lunatici Radio2?. Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.