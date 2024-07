La buona sanità fatta di umanità e competenza grazie Asl

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Mamma ha dovuto superare prove non semplici ma la cura e le attenzioni che le sono state assicurate l’hanno sollevata non poco”. Con una lettera indirizzata al Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante, il figlio di una donna presa in carico dal P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino ringrazia il personale dell’ospedale, dell’UOC Medicina, della UOS Lungodegenza e del 118 per le cure riservate alla madre. “Negli ultimi quindici mesi mia mamma, a causa del suo complicato e delicato quadro clinico, ha collezionato più di un ricovero, sommando oltre sei mesi di degenza in tutti gli ospedali irpini, ma in particolare presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino. – scrive nella lettera – Mi consenta, suo tramite di ringraziare l’intera filiera sanitaria che, nel tempo, I’ha presa in cura in questi ultimi quindici mesi.