Ita ora si decolla Il sì dell’Europa all’unione con Lufthansa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ci sono voluti sette mesi di negoziati, anni se si considera la trattativa tra le due compagnie. Ma ora Ita esi sono unite. Un successo per il governo italiano, che ha fortemente voluto queste nozze, senza le quali la compagnia italiana nata dalle ceneri della disastrata Alitalia, non avrebbe potuto sopravvivere nello spietato mercato dei cieli. La Commissione europea ha approvato ufficialmente l’integrazione, dopo mesi di trattative e confronti serrati tra le parti, liti, passi avanti e brusche frenate e progressi. L’operazione industriale è destinata a spostare gli equilibri nei cieli europei. Ed è anche per questo che la Commissione europea ha voluto approfondire nel dettaglio ogni aspetto e ogni ricaduta di questo matrimonio.