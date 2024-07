Isola Elenoire Casalegno da inviata a conduttrice? Parla lei | Mi farebbe piacere

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 3 luglio 2024)all’dei famosi nei panni di? Cosa ha detto lei Dopo Vladimir Luxuria al timone dell’dei famosi ci sarà? Lei non nega che lebbe L’ultima edizione dell’dei famosi è stata condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria su Canale 5, nei panni diabbiamo visto inveceall’dei famosi In passato è capitato più volte che alcuni volti noti del mondo dello spettacolo da opinionisti dei reality siano diventati conduttori, è successo sia con Alfonso Signorini che con Luxuria. In un’intervista concessa al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 3 luglio, l’dell’ultima edizione dell’dei famosi ha ammesso che lebbe condurre il reality.