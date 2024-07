Il Decameron diventa una serie Netflix sulla lotta di classe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – L’opera di Giovanni Boccaccio èta una, e lo ha fatto con un certo cambio di tono. “The”, creata dalla showrunner Kathleen Jordan – famosa per la“Teenage Bounty Hunters”, del 2020 – e interpretata da Tony Hale (“Arrested development”), Zosia Mamet (“Girls”), Saoirse Monica-Jackson (“Derry Girls”), Tanya Reynolds (“Sex Education”) e molti altri, è in arrivo suil 25 luglio. Ispirata alla famosa raccolta di cento novelle del XIV secolo, “The” riprende la trama dell’opera di Boccaccio. È il 1348, e mentre a Firenze infuria la peste nera un gruppo di nobili decide di rifugiarsi in una villa sulle colline toscane. Nell’opera, il gruppo di uomini e donne inizia a raccontarsi storie per passare il tempo – una a testa, ogni giorno per dieci giorni.