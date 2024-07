I giovani di FdI e i cori antisemiti Meloni sferza i suoi | sono arrabbiata La commissione Segre esamina i video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sgombrare il campo dai dubbi, dai distinguo, dalle troppe parole in libertà. Archiviare un dossier ad alta tensione, che getta ombre anche sul cammino europeo. Tirare una riga sulle polemiche suscitate dall’inchiesta di Fanpage.it sul movimentole di FdI. Così, Giorgiasceglie di mettere nero su bianco che nel suo partito non c’è spazio per i nostalgici: o si guarda "solo avanti", o si è fuori da Fratelli d’Italia. Lo fa con una lunga lettera ai dirigenti tricolore: 1.335 parole, un forte messaggio interno che, sa bene, non sarà sufficiente per chiudere la bocca all’opposizione. "Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto". Questo nuovo manifesto di FdI – come lo definiscono alcuni – esce nelle stesse ore in cui laAntidiscriminazioni presieduta da Lilianaall’unanimità decide di acquisire e mettere agli atti i richiami al nazifascismo, le esibizioni di razzismo edsmo emerse nei raduni di Gioventù nazionale, comprese le risatine su una propria senatrice, Ester Mieli, irrisa per le origine ebraiche.