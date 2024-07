Guarito da una sepsi paziente ringrazia l’ospedale ascolano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Desiderore tutto il personale del reparto di medicina dove sono stato supportato e sopportato nel lungo periodo di degenza che mi ha visto, alla fine, vittorioso sulla". Le parole, contenute in una lettera dimento indirizzata alla direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, sono di un, Florindo Sabatini, che è stato ricoverato per un mese nell’unità operativa complessa di medicina generale delMazzoni. Una lettera piena di gratitudine nei confronti dell’Azienda e del personale medico e infermieristico del reparto diretto, in qualità di facente funzione, da Maria Virginia Boni. L’uomo è stato degente dell’unità operativa per un mese, con una diagnosi importante dida stafilococco aureo.