Gennaro e l’inganno dell’economia dei lavoretti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giovedì scorso il “Corriere del Mezzogiorno” ha raccontato la storia diGuarracino.vive a Napoli e da quattro anni fa il rider per alcune delle principali piattaforme di delivery. Nel capoluogo campano ci sono oltre 2mila ciclofattorini: si tratta perlopiù di studenti che vogliono racimolare qualcosa. È la cosiddetta gig economy (l’economia dei), un modello basato sul lavoro a chiamata., però, di anni ne ha cinquanta. Il turno di lavoro serale lo occupa anche nel weekend, così, spesso, sua moglie gli fa compagnia e sale in sella al motorino con lui. “Ma conosco anche tanti colleghi più giovani, che magari fanno il turno fino a mezzanotte, che portano con sé anche la fidanzata, perché altrimenti non avrebbero altro modo di passare il tempo insieme” ha raccontato l’uomo con tono romantico.