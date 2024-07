Gasparri presenta il reddito di maternità | Con questa misura attuiamo la legge 194 e preveniamo l’aborto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Maurizio, capogruppo al Senato di Forza Italia, hato la sua proposta diper ildi. Mille euro il mese per 5 anni, alle donne – con un Isee inferiore ai 15mila euro – che, volendo abortire per motivazioni economiche, rinuncino e portino invece a termine la gravidanza.: “La 194 mai applicata” “Tutte le leggi sono modificabili- ha detto- anche la Costituzione. Ma se accettiamo che invece alcune leggi non sono modificabili, né oggetto di discussione, allora vanno attuate. E all’articolo 5, in vigore dal 1978, la194 dice che il consultorio e la struttura socio sanitaria hanno il compito in ogni caso, e soprattutto quando la decisione è motivata dall’incidenza di condizioni economiche, di esaminare con la donna le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla, di rimuovere le cause che la porterebbero all’ interruzione volontaria di gravidanza, offrendo loro tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.