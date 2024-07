Fronte ucraino droni estoni Qual è il ruolo di Tallin nel conflitto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per quel che riguarda il settore unmanned, l’a è sempre stato un Paese all’avanguardia. Da anni le start-up del Paese baltico hanno concentrato i loro sforzi sullo sviluppo e la produzione di questi apparecchi, per ii si prevedevano applicazioni di carattere civile. Con lo scoppio delsu larga scala in Ucraina, e l’ascesa del drone come strumento militare fondamentale nel warfare contemporaneo, il tessuto industriale estone si è rapidamente adeguato alle nuove esigenze delle forze armate nazionali e non solo. Dal gennaio 2022 all’aprile 2024, l’a è stata il secondo Paese (dopo la Danimarca) che ha fornito all’Ucraina più aiuti in proporzione al proprio prodotto interno lordo. E tra i vari tipi di armamenti ed equipaggiamenti forniti alle forze armate di Kyiv rientrano anche iprodotti da aziende, come Krattworks e Milrem.