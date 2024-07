Fognini sfiderà Bautista Agut al prossimo turno | i precedenti sono favorevoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarà l’iberico Robertol’avversario di Fabionel terzodi Wimbledon: è sfumato il derby con Lorenzo Sonego, battuto dallo spagnolo. Il ligure, invece, ha incontrato per dodici volte in carriera, con un bilancio di 9 vittorie e 3 sconfitte. Itutti molto datati, ad eccezione della Finale del Challenger di Valencia 2023, che ha visto la vittoria diin tre set. Nel complesso, sul circuito maggiore, l’azzurro è in vantaggio per 7-3, ma a questi incontri vanno aggiunti il match appena citato ed una sfida del tabellone cadetto datata 2010. Sul circuito maggiore, invece, gli incroci, come detto,stati dieci, tutti racchiusi tra il 2012 ed il 2019: quella di venerdì sarà la terza sfida a livello Slam, con una vittoria per parte.