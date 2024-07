Finali provinciali a Nonantola In finale vince il Vallalta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ultimo capitolo per quanto riguarda il calcio targato Uisp, quello dedicato alledi Calcio a 7 che si sono svolte lo scorso 19 giugno alla Polisportiva. Lassima della Poule Scudetto che assegnava il titolo, ha premiato la formazione delFc, vittoriosa per 1-0 sulla Maserati dopo una stagione vissuta sempre in testa, sempre davanti a tutti. Nelladella Poule di Coppa vittoria di Edilpreti per 2-1 su Chuck Lorris, mentre nella Coppa di Lega di Eccellenza, dopo una partita tiratissima dominata dalle difese e finita 0-0 tra Club Giardino e Wam Group ha prevalso la prima ai calci di rigore. Infine ancora rigori per decretare l’ultima squadra a sollevare una coppa, quella di Lega Dilettanti: Virtus Castelfranco-YouMobile è finita 1-1 col successo ai tiri dal dischetto di YouMobile.