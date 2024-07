Europei Demiral spedisce la Turchia ai quarti | decisiva una doppietta dell’ex Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lipsia (Germania). Unatanto inaspettata quanto: ladi Vincenzo Montella ha conquistato il pass per idi finale deglibattendo 2-1 l’Austria di Ralf Ragnick grazie a due reti di Merih. Il difensore ex– ceduto nell’agosto del 2023 all’Al Ahli in Arabia Saudita – è stato l’uomo copertina nel trionfo dei turchi, che hanno così eguagliato il loro miglior risultato in un’edizione deglidi finale, esattamente come ad Euro2000). I due gol disi sono sviluppati entrambi su azioni da corner: il primo, su ribattuta, ha portato in vantaggio ladopo 58 secondi; il secondo ha permesso alla formazione delle giovani stelle Kenan Yildiz e Arda Guler di raddoppiare poco prima del 60esimo.