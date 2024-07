Elea Digital acquisisce due nuovi data center in Brasile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024), società di Piemonte Holding, si potenzia inper rispondere alla crescente domanda di infrastrutture per i servizi legati all'intelligenza artificiale (AI), con l'acquisizione di duedalla statunitense DXC Technology, nell'area metropolitana della città di San Paolo, a Barueri e a São Bernardo do Campo. L'importo dell'operazione non è stato diffuso, ma secondo il quotidiano Valor Economico,- che vede Goldman Sachs come azionista - dovrebbe investire circa 53,5 milioni di dollari (300 milioni di real) per l'acquisto e l'adattamento dei due, che vanno ad aggiungersi ai sette già in asset distribuiti tra Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Brasilia. "La capacità deiè occupata per il 95% a livello globale", spiega Alessandro Lombardi, presidente di, evidenziando che iper le applicazioni AI "dovranno essere costruiti" o adattati a questo scopo.