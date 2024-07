Corti a Corte a Trevi Il cinema a Villa Fabri

Leggi tutta la notizia su lanazione

Con lo slogan il "ritrovato di contenuto" torna la bella rassegna di cortometraggi "", con la seconda edizione che sabato e domenica terrà banco al Ninfeo di, trasformato per due serate in un suggestivo all'aperto, in ideale salotto dove grandi nomi, giovani talenti e pubblico si incontrano per parlare della settima arte. "" è organizzato dall'associazione "Manifesto Cieco 123", gruppo di professionisti, con musicisti, registi, avvocati, ristoratori, amanti della bellezza e del buon gusto. Quello che rende speciale "" è il forte legame che si instaura tra il palco e il pubblico: dopo la visione su grande schermo di un cortometraggio gli spettatori hanno infatti la possibilità di confrontarsi con l'autore e con i professionisti del settore.