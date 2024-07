Corruzione al Comune di Caserta | annullate misure cautelari per ex assessore dirigente e dipendente

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e rimesso in libertà l’comunale di, Massimiliano Marzo, ilGiovanni Natale e ilcomunale Giuseppe Porfidia, tutti coinvolti nell’inchiesta della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sul sistema dilegato agli appalti deldi. I tre indagati erano stati arrestati dai carabinieri il 13 giugno scorso insieme all’altrocomunale Franco Biondi e all’imprenditore Gioacchino Rivetti, ma pure questi due ultimi ieri sono stati posti in libertà dal tribunale del Riesame. Per la procura, Marzo avrebbe favorito alcuni imprenditori nell’assegnazione degli appalti ottenendo in cambio voti e fornendo loro il materiale edile venduto presso la sua azienda.