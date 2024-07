Clutch e tracolle dalle forme insolite e divertenti sono lo stratagemma ideale per attaccare bottone quest’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In inglese vengono chiamate novelty bags, dal nome degli articoli di moda presentati come novità assolute nelle boutique di un tempo, per poi prendere la sfumatura di gadget insoliti e originali. Adessole borseeye-catching che non posfare a meno di essere notate quando vengono indossate. Impossibile infatti non restare conquistate da questi accessori che riproducono oggetti di uso più o meno comune, animali o vegetali. E l’estate 2024 sembra segnare il loro ritorno. Il trend non poteva trovare un momento migliore della stagione calda per manifestarsi. In vacanza, infatti, oltre che a esplorare nuove mete e rilassarsi, viene voglia di allargare la propria cerchia di amicizie con nuove conoscenze fatte sul posto.