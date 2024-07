Cecilia Rodriguez | 3 outfit total white per look da vacanze romantiche

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 3realizzati daper SHEIN da portare in valigia. Percandidi e romanticialle isole greche o weekend in romantici Resort di lusso: cosa portare in valigia? In vista delle partenze estive con il partner, il bianco è l’idea vincente che combina delicatezza e sensualità. Perfetto per stupire la dolce metà e per valorizzare la tintarella. Per l’occasione, indispensabile quindi fare scorta di abiti e completi da mixare, perfetti per il giorno e per la sera. Dall’armadio diecco 3da portare in vacanza e realizzati x il colosso della moda SHEIN dalla stessa influencer. 1. L’abito di Macramè La tendenza del Macramè sembra essere in ascesa anche per l’estate 2024. L’abito realizzato da– in una bellissima shade color latte – è il giusto compromesso per chi desidera vivere la vacanza con il partner in modo rilassato, ma sempre stiloso e sexy.