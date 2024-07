Bernardini De Pace sfida Fratoianni | Queste due sentenze colpo di scena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uno scontro inedito quello andato in onda a È sempre Cartabianca tra Nicolae AnnamariaDe, entrambi ospiti di Bianca berlinguer nel programma di La7. Nella puntata di martedì 2 luglio, l'ultima della stagione, si parla dell'inchiesta di Fanpage e della lettera di Giorgia Meloni ai dirigenti di FdI in cui la premier ribadisce che nel partito non c'è spazio per razzisti e antisemiti. Naturalmente, neanche questo basta al co-leader dell'Alleanza Verdi-Sinistra: "Oltre all'antisemitismo e al razzismo c'è un problema che si chiama fascismo", affermache attacca il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che aveva sottolineato come l'antisemitismo fosse un problema a sinistra: "Dovrebbe muoversi a fare quello che il Parlamento lo ha impegnato a fare, sciogliere le organizzazioni neofasciste".