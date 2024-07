Anche in Campania i manifesti di Your Corridor | volantini con simboli magici per entrare nelle backrooms

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un piccolo manifesto. Una serie di stranisu cui concentrarsi per qualche minuto. Una serie di mondi da esplorare con la fantasia oppure con il potere della telepatia. Arrivaincon una serie di affissioni sparse tra Napoli, Salerno ed Avellino il progetto artistico internazionale. “Ognuno ha il suo corridoio” si legge sulla home page del sito. Già perché l’idea è quella di potersi incontrare in quelle che la cultura di internet ha chiamato, quelle stanze segrete che si nasconderebbero tra il reale e il virtuale. Solo che in questo caso i luoghi dipendono dal simbolo su cui ci si concentra. Si può finire al mare, se il simbolo è quello dell’onda, oppure nello spazio siderale, se ci si fissa a guardare il simbolo della stella.