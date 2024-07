Alex Perez vicino all’Inter ma subito! Ultimi dettagli in definizione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Inter è vicina a concludere l’acquisto del giovane difensore spagnolo Álex Pérez dal Real Betis. Secondo quanto riportato da Relevo, nelle ultime ore, il club ha migliorato l’offerta.sarà un nuovo rinforzo dell’Inter, ma. Il giovanissimo difensore spagnolo rinnoverà prima il suo contratto con il Real Betis prima di trasferirsi in prestito. Questa strategia consente al club spagnolo di proteggere il valore del giocatore e allo stesso tempo offrela possibilità di testare il talento del giovane difensore. L’Inter ha mostrato grande interesse per Álex Pérez, considerandolo un investimento per il futuro. La dirigenza nerazzurra ha lavorato intensamente nelle ultime settimane per trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti, culminando nell’aumento dell’importo del diritto di riscatto.