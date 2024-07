Alba di sangue a Milano Gravi due ragazzi aggrediti mentre fanno colazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non si fermano le violenze e le aggressioni nel capoluogo lombardo. La città, sempre più spesso teatro di episodi legati alla criminalità, è stata nuovamente funestata da un grave fatto diaccaduto stamattina verso le 6. Duemarocchini di 20 e 22 anni che stavano facendonei tavolini all’aperto di un bar, situato fra Piazzale Cacciatori e Via Varesina, sono statibrutalmente. Secondo le prime notizie filtrate, sembra che lo scopo del raid messo in atto da un gruppo di tre uomini nordafricani – a quanto riferito dalle stesse vittime – fosse quello di rapinare i giovani, ai quali sono stati sottratti diversi bracciali. Gli aggressori si sono accaniti con brutalità sui due giovani, che sono stati presi a bottigliate e poi accoltellati.