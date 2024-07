A che ora si gioca Sinner-Berrettini | tv e precedenti Guida completa al derby di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Londra, 3 luglio 2024 - Jannikcontro Matteo. Sul Centrale diva in scena ilazzurro (il settimo nella storia della manifestazione), valido per l'accesso al terzo turno del torneo inglese su erba. Una sfida che arriva decisamente troppo presto: prima di conoscere il sorteggio, l'augurio di tutti gli appassionati italiani era che, sia l'altoatesino che il romano, sarebbero riusciti a fare più strada possibile. Ma uno dei due dovrà già salutare l'Inghilterra. Il numero uno del mondo è reduce dal successo in quattro set ai danni del tedesco Yannick Hanfmann, mentre il connazionale ha sconfitto l'ungherese Marton Fucsovics, anch'egli ko in quattro set. Durante il proprio match,- finalista anel 2021, quando a batterlo fu Novak Djokovic - ha accusato qualche problemino alla schiena, che comunque non dovrebbe creargli chissà quali grattacapi.