Zaniolo ad un passo dall’Atalanta | bruciata la Fiorentina|Primapagina

E' l'Atalanta ad aggiudicarsi la corsa per riportare in Italia Nicolò. Nel giorno del suo 25esimo compleanno, il classe '99, seguito in maniera concreta pure dalla Fiorentina, è pronto ad archiviare definitivamente la sua avventura al Galatasaray che, dopo la cessione in prestito all'Aston Villa nell'ultima stagione (con un bottino di 25 presenze e 2 reti in Premier League), si appresta a cederlo nuovamente. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore l'ex calciatore della Roma ha sciolto le ultime riserve e ha dato luce verde al suo trasferimento al club bergamasco, ormai prossimo ad un'intesa totale con la società turca.