Wimbledon Novak Djokovic passeggia all’esordio contro il ceco Kopriva

(Di martedì 2 luglio 2024) C’era davvero grande curiosità per conoscere le condizioni dial ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio patito al Roland Garros. Forse non è stato un esordio troppo indicativo quelloilJan, visto che il serbo hato con un perentorio 6-1 6-2 6-2 in due ore di gioco. Il nativo di Belgrado ha indossato un’evidente ginocchiera, ma sicuramente può ritenersi soddisfatto di questa prima partita sull’erba diha concluso la partita con 10 ace e con l’89% dei punti vinti quando ha servito la prima. Il serbo ha messo a segno 32 vincentii 25 dell’avversario. Sono, invece, 30 gli errori non forzati di(16 quelli di), con ilche non è mai riuscito ad impensierire il numero due del mondo, che non ha concesso palle break.