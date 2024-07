Vittorio Emanuele di Savoia la tumulazione dopo 5 mesi dalla morte

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024)di, lanella Cripta Reale della Basilica di Supergacinquesua scomparsa, avvenuta il 3 febbraio scorso a Ginevra, le spoglie didi, ultimo erede maschio del ramo cadetto dei, sono state tumulate in forma privata nella cripta reale della Basilica di Superga a Torino. A comunicarlo, in una nota ufficiale, è stata la casa reale. «Le spoglie di sua altezza realedie principe di Napoli, sono state tumulate – in forma strettamente privata – all’interno della cripta reale della basilica di Superga a Torino, alla presenza di sua altezza realeFiliberto, duca di, principe di Piemonte e principe di Venezia».