Umbria il lavoro uccide Sette morti in cinque mesi Regione da bollino rosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Perugia, 2 luglio 2024 – Conine un’incidenza degli infortuni mortali sulda, l’resta tra le peggiori regioni per la sicurezza sul. E’ quanto rileva dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering che con il parametro ’incidenza’ indica appunto il numero di lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa in una datao provincia in base al numero di occupati presenti nella stessa area. L’indice, insomma, consente di confrontare il fenomeno infortunistico tra le diverse realtà, pur caratterizzate da una popolazione lavorativa differente. E purtroppo la nostrainsieme a Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Campania, Emilia-Romagna, Sicilia e Puglia è in zona rossa, cioè è una di quelle regioni con un’incidenza infortunistica superiore al 25% rispetto alla media nazionale.