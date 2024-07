Truffa economica con deepfake prende di mira il governatore di Bankitalia | l’allarme dell’Istituto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) Una nuovadinientemeno che Fabio Panetta, ildella Banca d’Italia. Ma questa volta si sale di livello rispetto alle classiche immaginildine che gli utenti sono abituati a vedere a corredo degli articoli giornalistici. Stavolta i malintenzionati hanno utilizzato l’intelligenza artificiale e le più avanzate tecniche di video editing per creare deidel tutto indistinguibili dal reale. In questi video ildioffre consigli finanziari e suggerisce investimenti. Fidandosi dell’autorevolezza del personaggio, gli utenti meno accorti rischiano così di vedersi sottrarre i risparmi. La nota diLa denuncia arriva dalla stessa Banca d’Italia tramite una nota: “La Banca d’Italia informa che continuano a essere diffusi in rete video, realizzati con tecniche di, che in maniera artificiosa riproducono l’immagine e la voce deldella Banca d’Italia Fabio Panetta al fine di veicolare e rendere credibili messaggi non veritieri con intenti fraudolenti“.