Trenord sfrecciano disagi e ritardi E pure lo stipendio dell’Ad Piuri

(Di martedì 2 luglio 2024) Pd lombardo a testa bassa contro il presidente Attilio Fontana sul trasporto ferroviario regionale, “nettamente peggiore di quanto fosse prima del suo arrivo in Regione all’inizio del 2018”. A confermarlo sono gli stessi numeri forniti dalla Regione e dall’azienda in documenti ufficiali. “Da poco”, hanno spiegato i dem ieri in una conferenza stampa, “è stato pubblicato il bilancio di sostenibilità 2023, che permette di aggiornare i confronti con gli anni precedenti. Puntualità addio. In Lombardia quasi un treno su cinque gestito daarriva in ritardo La puntualità del 2023, secondo questo documento, si è assestata all’82%, cioè solo 82 treni su cento arrivano in orario o concontenuti entro i cinque minuti. Quasi un treno su cinque gestito daarriva in ritardo.