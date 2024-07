Traffico Roma del 02-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione situazioneche al momento non sta provocando particolari problemi più intenso Tuttavia nelle zone centrali della città in via Ardeatina la polizia locale segnale strada chiusa tra via Appia Antica al largo Martiri delle Fosse Ardeatine a causa di un problema al manto stradale oggi dalle 12:30 alle 19 manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili difficoltà per ilin tutta l’area circostante e sulla tangenziale ricordiamo che è chiusa in direzione del Foro Italico l’uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l’ingresso in tangenziale che da via Prenestina per le due direzioni lavori notturni sulla tangenziale est chiusa dalle 22 alle 6 la Galleria della Nuova Circonvallazione in direzione San Giovanni e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito