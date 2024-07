Tiè gufi di sinistra Susanna Ceccardi va in Europa e sbeffeggia i compagni | Mi porto lo spray video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Mostra le corna,. “Tiè, a qualche gufo diinnanzitutto, che ha gufato contro la mia elezione, che ha detto ‘lei non ce la farà, lei non tornerà’. Mi dispiace per voi”. Si prende gioco di chi la vedeva “trombata” prima del tempo. La decisione finale del generale Vannacci riguardo al collegio da scegliere ha restituito una poltrona a Bruxelles alla parlamentare leghista, che poi si è sfogara, con goliardia, anche sui social. “Il mio costante e appassionato lavoro di 5 anni al Parlamento europeo in difesa degli interessi degli italiani, della nostra sovranità e della nostra identità sia stato riconosciuto e premiato dai territori che rappresento. Adesso mi attendono altri 5 anni ancora più impegnativi, di dura opposizione a un’che vuole continuare a danneggiare le nostre famiglie e le nostre imprese con norme anti-economiche e ideologiche – scrive in una nota, che aggiunge – la fatica e il lavoro non mi hanno mai spaventato: sono pronta a questa nuova sfida, dando voce a oltre 34 mila persone che mi hanno rinnovato la loro fiducia”.