Sushi cosa non ordinare al giapponese per non rischiare intossicazione alimentare parla l’esperto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Qualievitare se non si è sicuri del ristorante. Sarà capitato a molti di andare a cena in un nuovo ristorante all-you-can-eat e sentire delle opinioni contrastanti. Se si vanno poi a leggere le recensioni sui social i dubbi diventano ancora più fitti. E allora, quali cibi è meglio evitare se si è fuori e non si è certi che il pesce sia buono? Degli esperti hanno stilato delle regole basi riguardo proprio i sempre più diffusi ristoranti disparsi in tutto il mondo. >> “Non solo Kate Middleton”. Tumori ai giovani, in aumento anche in Italia. L’allarme degli esperti Sam Martin, che è il direttore presso i Microbac Laboratories, afferma che il “problema relativo alla presenza (e alla quantità) di batteri nocivi nel pesce crudo non dipende tanto dalla specie quanto dal modo in cui è stato allevato e conservato”.