Silvia Toffanin Rai1 vuole piegare Verissimo | Nancy Brilli contro?

(Di martedì 2 luglio 2024) Manovre in corso nel quartiere generale di Viale Mazzini per programmare la prossima stagione televisiva 2024-25. Alcune anticipazioni le ha già svelate in anteprima TvPerTutti.it, con l'entrata di nuovi conduttori al timone di inediti format (che molto probabilmente si riveleranno flop), all'indomani dell'approvazione dei palinsesti da parte del Consiglio d'Amministrazione. Molta attenzionato è il sabato pomeriggio. Come è già noto, ItaliaSì di Marco Liorni ha concluso la sua emissione sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo dopo sei stagioni consecutive. Dalla prossima stagione il rotocalco sarà sostituito da La Vita in Diretta non con Alberto Matano ma con Emma D'Aquino alla conduzione (il titolo scelto è Sabato in Diretta).