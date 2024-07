Scommesse colpaccio da 8mila euro con le amichevoli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 luglio 2024)dacon lee non solo. Scoperto il trucco: sì, era già successo qualche giorno fa Periodo clamoroso per chi decide di investire sulle. E non solo con le gare dell’peo, ma in generale anche in quei campionati minori e nelleper club che si stanno disputando proprio in questi giorni. La rete di Bellingham (Lapresse) – Ilveggente.itE’ successo di nuovo e c’è poco da fare. Ed è di nuovo successo con una schedina giocata sul sito della PlanetWin365. Un’altra vincita del giorno, con le stesse modalità che vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa. Un colpo grosso anche in questo caso anche se, c’è da dirlo, la somma investita è assai diversa dal soloche aveva portato ad una somma clamorosa.