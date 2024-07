Roma lotta allo spaccio | la polizia arresta 4 pusher

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladi Stato continua la sua battaglia contro gli stupefacenti e anei giorni scorsi questaha portato risultati importanti Nell’ambito di una serrata operazione contro il fenomeno dellodi sostanze stupefacenti, ladi Stato ha messo a segno un importante colpo nella capitale,ndo quattro individui gravemente indiziati di detenzione ai fini di. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare questo tipo di criminalità.-Ansa- Notizie.comIl primo intervento ha avuto luogo in Via Trani dove gli agenti del Commissariato Prenestino hanno fermato un giovane tunisino di 20 anni. Alla vista della, il ragazzo ha tentato la fuga gettando a terra una bustina contenente droga ma è stato prontamente bloccato dagli investigatori.