Ricerca | dai germogli della salicornia un aiuto per il fegato

(Di martedì 2 luglio 2024) Pisa, 2 luglio 2024 – L’estratto deidieuropaea è un rimedio per prevenire la steatosi epatica, conosciuta anche come “grasso”, una condizione frequente e spesso asintomatica che però in alcuni casi può arrivare a compromettere l’organo e la sua funzionalità. A rivelare le virtù depurative di questa pianta mediterranea sempre più amata dagli chef è uno studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista Antioxidants e condotto nell'ambito del progetto europeo HaloFarMs. Per la prima volta scienziati e scienziate hanno dimostrato che le foglie più giovani dihanno livelli significativamente più alti di composti bioattivi, come polifenoli totali, flavonoidi, flavonoli e antociani rispetto a quelle più vecchie.