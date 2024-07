Rai1 schiera Nancy Brilli e Emma D’Aquino contro Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024)è ormai una certezza del sabato pomeriggio di Canale 5, il suo Verissimo continua ad andare bene e per questo motivo è stato addirittura raddoppiato di domenica., ovviamente, non vuole stare con le mani in mano e con l’arrivo della nuova stagione televisiva ha studiato un piano con due trasmissioni inedite affidate a due conduttrici inedite: la giornalistae l’attrice. Come anticipato da Giuseppe Candela sull’ultimo numero di A Lume di Candela su Dagospia,condurrà lo spin off de La Vita in Diretta che si chiamerà Sabato in Diretta, mentrestarebbe lavorando ad un programma su coppie adulte che si conoscono viaggiando in treno. (?!?!?).la corazzata di“La struttura guidata da Angelo Mellone starebbe lavorando a un altro titolo destinato alla fascia delle 14“, ha scritto Candela, “Un programma dedicato alle coppie adulte che si incontrano e si conoscono viaggiando in treno, sarà prodotto dalla Blu Yazmine del trio Dallatana-Canetta-Fabiano“.