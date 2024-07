Pomigliano Jazz | Holland e Scofield insieme sul palco

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 2 luglio 2024) ROMA – Davee Johnsuldi. Mercoledì 17 luglio 2024 all’Anfiteatro romano di Avella va in scena il secondo atto della XXIX edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo che vededue leggende del. Il duo formato da Johne Daveè un eclatante caso di incontro ai massimi vertici delinternazionale. Due virtuosi dei rispettivi strumenti, due artisti che nelle loro ormai lunghissime carriere non hanno mai conosciuto battute d’arresto.hanno più volte collaborato all’interno di vari gruppi, ma trovarli nell’intima formazione in duo dona massimo risalto alle loro spiccate personalità. Colleghi di lunga data con storie musicali diverse, entrambi al fianco di Miles Davis in momenti differenti della sua carriera, ora uniscono le forze per presentare al pubblico una nuova conversazione.