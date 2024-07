Morte Satnam | il gip da Lovato una condotta disumana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Prescindendo da valutazioni etiche (irrilevanti per il diritto penale) che pure si imporrebbero a fronte di unae lesiva dei più basilari valori di solidarietà, non può sottacerti che l'indagato si è intenzionalmente e volontariamente disinteressato delle probabili conseguenze del suo agire". E' quanto scrive il gip di Latina, Giuseppe Molfese, nell'ordinanza cautelare a carico di Antonello, titolare dell'azienda agricola dove lavorava Singh. Nell'ordinanza il giudice ricostruisce quanto avvenuto il 17 giugno a Cisterna di Latina. Per il gip "è, che, contrariamente a quanto dovuto, carica il corpo nel furgone e separatamente l'arto amputato e, sempre il, abbandona il corpo e l'arto a via Genova, dandosi alla fuga".