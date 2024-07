Morte di Satnam Singh in carcere con l’accusa di omicidio doloso il titolare dell’azienda | Il mancato soccorso determinante per il decesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) I carabinieri di Latina hanno arrestato Antonello Lovalto, ilin cui lavorava, il bracciante 31enne di origine indiana che il 17 giugno scorso era rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda agricola di borgo Santa Maria.era stato abbandonato davanti alla sua casa con il braccio tranciato, poggiato sopra una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi: due gironi dopo è morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in gravi condizioni. Il datore di lavoro, per il quale il Gip ha disposto la custodia in, è accusato di. Dai risultati della consulenza medico legale, infatti, la Procura della Repubblica di Latina ha variato l’ipotesi di reato inizialmente configurata,colposo, e ha contestato il reato dicon dolo eventuale.