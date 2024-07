Morgan a valanga dal singolo a Bugo | Mi metto a fare musica di m

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) “Sono contento perché è la vittoria dell'impegno dei miei avvocati ed è la vittoria della verità. Sono sempre stato disposto a dialogare con, ma lui non voleva – ha spiegato Marco Castoldi, in arte– durante un talk milanese in cui dichiara che con un featuring si potrebbe siglare la pace. “Magari insieme riempiamo anche San Siro”. A poche ore dalla notizia della sua assoluzione al processo per diffamazione che lo vedeva contro adopo l'ormai nota lite al festival di Sanremo del 2020, dall'altra c'è il suo ritorno alla discografia major Warner con il“Rutti. Non ultima la notizia di un ritorno in tv con una striscia su Rai 3, poco prima del telegiornale, dal lunedì al sabato. “Si tratta di un mio programma su Rai 3 – continua- che rimpiazza quello di Bollani, nell'access prime time, nello spazio dopo il tg e prima della prima serata.