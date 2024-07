Michael J Fox suona a sorpresa con i Coldplay a Glastonbury | Se ve lo state chiedendo | è stato fantastico – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Da Dua Lipa ai, dal concerto a(e segreto) dei Kasabian al ritorno degli LCD Soudnsystem, fino all’esibizione di Fatboy Slim. Il meglio della musica internazionale si è ritrovata al festival di2024, uno dei più seguiti al mondo, che si è concluso domenica 31 luglio. Ma c’è un’esibizione, forse più di tutte le altre, che ha emozionato i presenti a Pilton, in Inghilterra. Ed è stata quella diJ. Fox, protagonista di Ritorno al Futuro, da tempo malato di Parkinson, assieme ai. L’attore di 63 anni ha infatti accompagnato con la chitarra, seduto sulla sedia a rotelle, la band di Chris Martin sulle note di «Humankind» e «Fix You». «Nel caso ve lo stiate: èpazzesco! C’è un momento per ogni band e una band per ogni momento.