Mengo Music Fest meno una settimana all’evento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Manca unae MEN/GOè pronto a tornare con una nuova edizione e aeggiare il suo ventesimo compleanno in grande stile: dal 9 al 13 luglio - sempre a ingresso gratuito - la splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ospiterà quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La line-up completa delival comprende più di trenta artisti che si alterneranno sul palco. Partenza esplosiva martedì 9 luglio con OVERA, VENERE GOMMOSA, COCA PUMA, CACAO MENTAL, AFRICA UNITE, SUD SOUND SYSTEM. Mercoledì 10 luglio sarà la volta di NOVELLA, MILLEALICE, LAMANTE, MARTA DEL GRANDI, ELE A, ROSE VILLAIN; giovedì 11 luglio saliranno sul palco CAPALEO, FRAMBO X SCICCHI, VISCONTI, IL MAGO DEL GELATO, THRU COLLECTED, MACE; venerdì 12 luglio toccherà a BARKEE BAY, SANTAMAREA, BIRTHH, STUDIO MURENA, MURA MASA (dj set), JOHN TALABOT (dj set), SIMON SAYS B2B ESTREMO (dj set) e la serata conclusiva di sabato 13 luglio chiuderanno in bellezza RONDINE, GAIA MORELLI, BLUEM, SARAFINE, DARGEN D’AMICO, OKGIORGIO DJSET, COSMO, KLANG CLUB (djset aftershow).