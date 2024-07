LIVE Darderi-Choinski 7-5 4-6 2-6 7-5 5-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | avanti di un break l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-HIJIKATA (3° MATCH DALLE 12.00) 5-2 GAME! Vola via il dritto lungolinea del britannico, allunga nel punteggioche si assicura la possibilità di servire per il match. 40-0 Strappa male con il dritto, la palla si infrange sulla rete. 30-0 Largo per millimetri il dritto incrociato del britannico. 15-0 Ottima prima ad uscire per. 4-2! Con personalitàsale a rete e va a segno con la volee di rovescio! Il classe 2002 passa in vantaggio nel set. 30-40 Errore gravissimo del britannico che sbaglia direzione del dritto d’attacco in avanzamento, spedendo la palla fuori. Palla. 30-30 Servizio e dritto vincente per