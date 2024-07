La vacanza tanto sognata poi la tragedia | Francesco muore a 42 anni davanti ai figli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel pomeriggio di ieri un uomo di 42è deceduto mentre si trovava con la moglie e iin Sardegna. La famiglia si trovava sull’isola per trascorrere qualche giorno di, ma su quelle spiagge bianche si è consumata laè morto mentre faceva il bagno. Leggi anche: Vincenzo caduto nel pozzo, come è morto: l’esito dell’autopsia Leggi anche: Pierina Paganelli, spuntano le scritte choc sul muro vicino al luogo dell’omicidioa 42aiFregni intorno alle 14 di ieri, 1° luglio, ha accusato un malore appena entrato in acqua per fare il bagno, che gli è costato la vita. L’uomo di 42si trovava con la famiglia in, originari della provincia di Modena.