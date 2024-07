Ingiusta detenzione | sarà risarcito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ stato in carcere per quasi un anno, ma era innocente. Per questo il presidente della Corte di Appello di Ancona ha ordinato al Ministero dell’Economia di versare quasi 80mila euro a un extracomunitario a titolo di ’riparazione’ per l’patita. Il nigeriano di 39 anni, difeso dall’avvocato Simone Matraxia, era finito suo malgrado in un’inchiesta per un traffico di stupefacenti. Ad accusarlo erano stati alcuni assuntori ai quali erano state mostrate delle foto segnaletiche. Per cui il 39enne nigeriano era stato arrestato e rinchiuso in carcere; a seguito di istanza del suo legale aveva poi ottenuto gli arresti domiciliari, che rappresentano comunque uno stato di. E’ finito sotto processo insieme ad altri a seguito di richiesta di giudizio immediato.