Inchiesta Fanpage la commissione Segre acquisisce i filmati e Giorgia meloni | In FdI non c’è spazio per antisemitismo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Laha acquisito idell’giornalistica svolta dasu Gioventù Nazionale con l’ok di tutti i parlamentari. Le clip saranno acquisite per valutare quanto emerso ed eventuali azioni. Lilianasull’giornalisticaLa “straordinaria intolleranza, razzismo,, istigazione all’odio e alla violenza” presieduta dalla senatrice a vita Lilianaha deciso di acquisire iper analizzare quanto emerso dall’giornalistica di. Come riportato da ANSA: ”L’esigenza – espressa nella riunione in corso al Senato e con la senatrice Lilianain collegamento – è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e segue alla richiesta contenuta in una lettera dell’ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito.