Il Napoli di Conte e non solo | parla l’agente Andrea D’Amico

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildie non: a Radio Marte è intervenuto, agente Fifa. Di seguito le sue dichiarazioni. “ha esperienza e personalità in grado di risolvere le questioni spinose che albergano in casa. Farà passare il mal di pancia a chi ritiene incedibile e che ha dimostrato di voler andar via. Certo, alcune situazioni sono complicate in virtù delle potenti sirene estere che non sempre è facile gestire”. Oriali al fianco di“Oggi non c’è più questo senso di appartenenza alla squadra e alla maglia: i giocatori sono professionisti che scelgono la direzione da imprimere alla loro carriera. Oriali? Grande persona e grande professionista, il connubio conha prodotto grandi risultati positivi. L’esperienza accumulata come giocatore e poi direttore sportivo e team manager produrrà i propri frutti anche a”.