Il mercato della Regia si accende Momo Varela pronto a fare le valigie

(Di martedì 2 luglio 2024) L’eroe di Cesena èa lasciare il granata., l’attaccante portoghese che nel febbraio del 2023 al ‘Manuzzi’ siglò il gol che valse un bel pezzo di promozione, è infattiper una nuova avventura lontano da Reggio. Su di lui è forte il pressing del Catania di mister Toscano che in Serie C sta allestendo uno squadrone per provare a vincere il campionato e salire subito di categoria. Nella prima stagione in Serie B con mister Nesta, il classe ’98 ha giocato pochissimo (843’ totali) e la prospettiva di un’altra annata ai marginirotazioni (questa volta con Viali) sta spingendo il suo entourage e la Reggiana stessa – che è proprietaria del ‘cartellino’ fino al 2026 – a cederlo per ‘valorizzarlo’. La formula più probabile è infatti quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni (presenze, reti ed eventuale promozione).