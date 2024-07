Fiat e Unieuro insieme per la mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 2 luglio 2024)hanno stretto una partnership per promuovere la nuova Topolino, una soluzione di micro-urbana. La collaborazione evidenzia l’importanza del cliente e condivide valori comuni come italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità. Nuova topolino in vetrina da: In 20 punti venditaselezionati, sarà possibile ammirare e ordinare la Topolino. La Topolino è perfetta per i centri cittadini e i piccoli borghi marinari. Disponibile nelle versioni aperta e chiusa, può essere guidata a partire dai 14 anni.a portata di mano: La Topolino, con una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh, offre fino a 75 km di autonomia.supporta la transizione all’elettrico con prodotti innovativi e una customer experience digitale.